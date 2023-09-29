نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني سابق عن توكيلات السيسي: كل يوم بنسجل 20 هدفا في مرمى الخصم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بحشود المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المصريون سطروا ملحمة لأنهم يدركون جيدا من هو صاحب البناء، ومن يعمل لأجل الوطن وتنميته على جميع المستويات وكافة المحاور المختلفة، موضحا أن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منها مشروع الاستزراع السمكي واستصلاح 4 مليون فدان وشبكة الطرق وغيرها.

تابع عضو مجلس النواب السابق، حشود المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دليل على مدى وعي الشعب المصري بمختلف فئاته لدعم الدولة المصرية، وأبلغ رد على أكاذيب السوشيال ميديا التي لا تريد إلا الدمار للشعب المصري، مضيفا: "الدولة قادرة على تجاوز كبوتها ومواجهة أزماتها، وأتم قائلا: "كل يوم بنسجل 20 هدفا في مرمى الخصم".