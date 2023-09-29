انت الأن تتابع خبر أمطار ورعد .. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من حالة الطقس الساعات القادمة الجمعة 29 سبتمبر الجاري على المحافظات ، في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.

الطقس اليوم في القاهرة الآن:وتسجل حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن، زيادة في هذه الأيام في درجات الحرارة والتي بدأت منذ بدء فصل الخريف في البلاد يوم السبت الماضي وذلك بعد انتهاء فصل الصيف.

حالة الطقس الساعات القادمة:

[كوبري اكتوبر]

حالة الطقس الساعات القادمة

من جانبها قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي قبل قليل ، أن حالة الطقس الساعات القادمة الجمعة التاسع والعشرون من الشهر الميلادي الحالي سيكون بها ارتفع في درجات الحرارة على جميع المحافظات عن المعدلات الطبيعية لها ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد هناك بعض التغيرات التي سوف يكون لها تأثير حالة الطقس الساعات القادمة، والتي تتمثل في إمكانية تساقط أمطار خفيفة في حدتها على كلا من مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين والتي قد تكون رعدية أيضاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023:

1- محافظة القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.