قبل مواجهة الليلة.. رقم مميز ينتظر حسين الشحات الليلة مع الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - يستضيف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره فريق سان جورج الإثيوبى في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

بات حسين الشحات نجم النادى الأهلى على بعد هدف وحيد من معادلة إنجاز الثنائى محمد بركات وأمادو فلافيو، نجمى المارد الأحمر السابقين، فى قائمة هدافى الأهلى بالبطولات الأفريقية.

ونجح حسين الشحات فى معادلة رقم حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، في عدد الأهداف المسجلة فى البطولات الأفريقية برصيد 17 هدفا بمختلف البطولات الأفريقية، بعد هدفيه فى شباك سان جورج الإثيوبي بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تخطى حسين الشحات، لاعب الأهلي، الثنائي علاء إبراهيم والمغربي وليد أزارو، ويبتعد بهدف وحيد عن فلافيو ومحمد بركات (18 هدفا)، ليكون أمامه فرصة كبيرة لتخطى الثنائي والاقتراب أكثر من صاحب المركز الرابع وليد سليمان الذي سجل 20 هدفا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.