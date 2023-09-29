الشحات وتاو وكهربا في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:21 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع فريق سان جورج الإثيوبي، فى إياباب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

سبق وفاز الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فى نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.