نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الخامس.. توافد المواطنين على مكاتب التوثيق لعمل توكيلات تأييد السيسي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج وحلوان لعمل توكيلات تأييد للسيد الرئيس بالانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

ويذكر أن الإقبال تزايد على المناطق التالية: مدينة 15 مايو ومدينة الرحاب ومنطقة قصر النيل.

وأعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقام حاليًا مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات، بمقر أرض المعارض بمدينة نصر، لإستعراض الإستعدادات النهائية للإنتخابات الرئاسية، والجدول الزمني للإنتخابات، والمقار الانتخابية.

توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة

توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة