نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستقبل اللاعب أشرف فولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام، إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، نظرًا لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام، الذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيدًا لإجراء جراحة زراعة الكلى.

ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر إلى رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليًا خفاقًا في مختلف المحافل الرياضية.