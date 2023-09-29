نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢٣ سبتمبر وحتى ٢٩ سبتمبر.

كان على النحو الآتي:



1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

2) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى المصري البريطاني، بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وناقش المُلتقى سُبل التعاون بين الجانبين ومنها إنشاء أفرع جامعات بريطانية في مصر، والاستثمار في منظومة التعليم العالي المصرية، فضلًا عن بحث إمكانية إنشاء درجات علمية مزدوجة، كما تم توجيه الدعوة للوفد البريطاني للقيام بزيارات ميدانية لعدد من الجامعات المصرية.

3) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة إسكس البريطانية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة في برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية، وكذا التعاون في المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون في البرامج العابرة للحدود، والدرجات العلمية المزدوجة، وانشاء فرع للجامعة بالتعاون مع الوزارة.

4) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع برنامج بعثات بتمويل مشترك بين الجانب المصرى والبريطاني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى بين وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، وينص الاتفاق على التعاون بين الطرفين فى تنفيذ برامج وتنظيم مؤتمرات مشتركة، كما يشمل التعاون تقديم الدعم لإصلاح الأنظمة التعليمية فى مجال الإدارة والقيادة، ورفع كفاءة القدرات الإدارية بما يواكب تدويل المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة المؤسسات التعليمية المصرية ومساعدتها على الهيكلة الإدارية.

5) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين مذكرة تفاهم جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لاحتضان فرع جامعة أدنبره نابيير من قِبل مؤسسة العاصمة الجامعية، وينص الاتفاق على الشراكة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على البرامج الدراسية الحديثة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب، والاعتماد على أساليب التدريس الحديثة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وإتاحة مصادر علمية إلكترونية، ومنح شهادات أكاديمية للطلاب.



6) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافى البريطاني؛ بهدف دعم وتعزيز آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة والمجلس الثقافي البريطاني من خلال تنفيذ برامج "دعم البيئات البحثية"؛ بهدف تبادل المعرفة، ودعم أوجه التعاون بين الفرق البحثية المصرية ونظيرتها البريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين.



7) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ حسن شحاتة وزير العمل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، وأكد الوزير على أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.



8) التقى د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بوفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.



9) أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام 2023، حيث حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023 مقارنة بالمركز 89 العام الماضي 2022.



10) أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة للعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها جامعاتها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي.

11) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية،وفي هذا الإطار، قام المركز القومي للبحوث بتنظيم قافلة طبية إلى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، وتضمنت القافلة أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، حيث قام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.



12) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وفي نهاية ورشة العمل خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها.

جانب من حصاد وزارة التعليم العالي

جانب من حصاد وزارة التعليم العالي