نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد مشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال جولة ميدانية اليوم الجمعة بالمحافظة، وذلك فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأضاف سويلم أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية الممتدة بطول نحو ٩٠ كيلومتر، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم مشروعات حماية الشواطئ بنطاق مدينة الإسكندرية، والمتمثلة فى عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة، وعملية حماية قلعة قايتباى، وعملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة، وعملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.

كما تفقد سويلم عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بتكلفة ٦٦ مليون جنيه، والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري من خلال إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ مترا يتكون من الأحجار المتدرجة وكتل خرسانية زنة ٥، ٨ أطنان وبلوكات خرسانية زنة ٩ أطنان، بالإضافة لمعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري، وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢٢٠ مترا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار بكتل خرسانية زنة ٨ أطنان.

وأشار سويلم إلى أنه تم المرور أيضا على عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى (مرحلة أولى) بتكلفة ٢٦٩ مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية، وذلك من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر يتكون من أحجار متدرجة، وكتل خرسانية بأوزان (٣ - ٢٠) طن وبلوكات مكعبة زنة ٣ أطنان للقدمات، مع إنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر، ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر، ولسان حجري بطول ٣٠ متر.

وتفقد الوزير موقع مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة ١٩٣ مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول حوالى ٢ كم واستعادة الشواطئ المفقودة، نظرا لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، ويتضمن المشروع تنفيذ (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة بطول نحو ١٦٠٠ متر وبعرض ٤٠ متر، ويتكون قطاع الحماية للحواجز الغاطسة من فرشة ونواة للحاجز من الأحجار المتدرجة وقدمه من كتل خرسانية زنة ٣ أطنان أو أحجار الدولوميت زنة من ١ -٢ أطنان وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة ٧ و١٠ أطنان، بالإضافة للتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.

وعقب ذلك تفقد سويلم عملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) بتكلفة ٣٣٦ مليون جنيه، والتى تهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة والتى تتعرض للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L بطول ٦٢٠ متر من الأحجار المتدرجة وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة (٣ -٢٠) طن، مع إنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر من بلوكات الخرسانة العادية مختلفة الأوزان وهامة خرسانية مسلحة أعلى البلوكات.

كما تفقد أيضا عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بتكلفة ٧٥ مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحري بطول ٥٠٠ متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة ٥ أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة، بالإضافة لترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر وبعرض ٦ متر.

وأشاد الدكتور سويلم بالمجهودات الكبيرة والمتميزة المبذولة من أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة حماية الشواطئ لتنفيذ هذه المشروعات الهامة التى تحقق الحماية للمناطق الساحلية، موجها بسرعة نهو الأعمال الجارية فى عملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة.