نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب المرشحين المحتملين من عرقلة تحرير التوكيلات.. والوطنية للانتخابات: نحتاج أدلة دامغة ولا نقبل التجاوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت الفجر ردود المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، منذ إعلان الهيئة الوطنية بدء تحرير التوكيلات في الشهر العقاري، والتي يجب أن تكون 25 ألف توكيل للمرشح من 15 محافظة وذلك حتى 14 أكتوبر 2024.

أعلن بعض المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن تعرض أنصارهم وأفراد حملاتهم للمضايقات أمام مكاتب الشهر العقاري خلال إجراء توكيلات لهم، مشيرين إلى وجود عراقيل أمام مؤيديهم والداعمين لهم مما يؤثر على عملهم وضياع الوقت في الفترة المحددة لتحرير التوكيلات بالشهر العقاري، ورفضت الهيئة الوطنية هذه الشكاوى مؤكده على أنها ادعاءات غير صحيحة وتحتاج لأدلة.



زهران

أعلنت حملة المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فريد زهران أنهم يتعرضون لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة في المحافظات أو حتى مقر رئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح.

الفضالي



أوضح المهندس إيهاب سلامة مقرر تيار الاستقلال ومسئول الاتصال لحملة المرشح الرئاسي أحمد الفضالي، أنه لم يتم السماح بعمل أي توكيل لـ«الفضالي»، وتحديدًا في الشهر العقاري التابع للأزبكية بالقاهرة وكذلك في كفر الشيخ والإسماعيلية والشرقية وقنا وأسوان المحمودية ودمنهور وإدكو بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف.

وأشار، في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أنه يتم الاعتداء على الأشخاص الذين كانوا أمام سجلات الشهر العقاري لعمل توكيلات خاصة للفضالي، مؤكدًا على أنه لم يستطع الآلاف من المؤيدين للفضالي عمل توكيلات له، لأنه تم منعهم تماما حتى من دخول مكاتب الشهر العقاري، ولا نعرف من الأشخاص التي تقوم بالمنع وما هو هدفها.



الطنطاوي

قال النائب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي، إنه لم يجمع سوى توكيلين في أول أيام فتح الباب لإجراء التوكيلات على الرغم من أن عدد أعضاء حملته الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع أضعاف هذا الرقم.

وأضاف الطنطاوي خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يصدق أن هذه الحملة غير قادرة على جمع شيء سوى توكلين فقط عليه أن لا يستكمل حديثه، متابعًا: أنه سيقوم برفع دعوى للهيئة الإدارية العليا يطالب خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، قائلًا: «هل ما يحدث الآن داخل مكاتب الشهر العقاري يتم بوجود إشراف قضائي، الجميع يرى أن ذلك غير صحيح».

"التطاول" غير مقبول

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها: "تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وأشار بيان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.

جميلة إسماعيل

وردت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية، قائلة: "في رابع أيام جمع التوكيلات الشعبية، وبينما تتابع حملة جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية، محصلة اليوم من التوكيلات التي أصدرت لصالحها، ورصد ما شهده مؤيدونا إيجابًا وسلبًا في وحدات التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري أو حولها في أثناء تحرير التوكيلات، خرجت الهيئة الوطنية العليا للانتخابات ببيانها مساء اليوم لتعلن عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية، لتنفي بشكل قطعي كل ما شكونا منه في مذكراتنا وبياناتنا الرسمية، وشكا منه معظم المرشحين المحتملين من مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها".

وطالبت "إسماعيل"، الهيئة باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات ولكن بشكل أكثر جدية، والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار، بلا عراقيل أو مماطلة أو تعرض لتهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقرات الشهر العقاري.