ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل ملابس لخلافات على قطعة أرض في المحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - تداولت عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدى على مالك أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات به لرفضه إعطائهم مبلغ مالى بدون وجه حق على سبيل الإتاوة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من مالك مصنع ملابس قيام 4 أشخاص "ملثمين" بالتعدى على زوج ابنته (مالك ورشة) حال عودته لمحل سكنه مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من مالك محل ملابس، وذلك بسبب خلافات مع المجنى عليه على قطعة أرض.

أمكن تحديدهم وضبطهم ، وبحوزة أحدهم طبنجة، وعدد من الطلقات،و 2 خزينة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.