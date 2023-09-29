انت الان تتابع خبر عاجل في مصر.. تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار عنيفة تضرب القاهرة.. عاصفة التنين المخيفة موعدها خلال ساعات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت هيئة الأرصاد عن مفاجأة صادمة في حالة الطقس، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يكون ذروته يومي الخميس والجمعة. ومن ثم، ستنخفض درجات الحرارة وتصاحبها سحب وأجواء ماطرة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وتمتنع هيئة الأرصاد عن تأكيد أي معلومات تفيد بقدوم عاصفة التنين، وتنفي تمامًا وجود أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس يوم الأحد المقبل. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في القاهرة بعد أن كانت 36 درجة اليوم. ومن المتوقع أيضًا استمرار الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

وأعلنت الأرصاد عن تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتشمل مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد. وبذلك، تعلن الأرصاد عن حالة فصل الخريف الماطرة الأولى.

ومن المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقسًا شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. ومن ناحية أخرى، ستكون الأجواء لطيفة ليلاً على شمال البلاد ومعتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أيضًا حدوث أمطار رعدية.

توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة على الوجه البحري، وفي مدن القناة ووسط سيناء. ومن المتوقع أيضاً حدوث أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بشكل متقطع، وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحياناً. كما ستشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء نشاطاً في سرعة الرياح بشكل متقطع.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى خفيفة، وأن يصل ارتفاع الموج فيها إلى متر ونصف. وستكون الرياح السطحية شمالية شرقية. أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وأن يصل ارتفاع الموج فيها إلى 2.25 متر، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.