نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعة: ١٢.٢% زيادة في إيرادات شهر سبتمبر لهيئة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف عن ١٢.٢% زيادة في إيرادات شهر سبتمبر لهيئة الأوقاف.

تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٩/ ٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (مائة وثمانون مليونًا ومائة وثلاثون ألف جنيه)، بزيادة قدرها (١٩،٦٣٩،٩٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٣٨،٨٥٧،١٩٣) جنيهًا، بنسبة قدرها (٢٧.٥%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.

في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (خمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٨٧،٥١٩،٥٧٠) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م وبزيادة قدرها (١٦٧،٩٨٩،٥٠٤) جنيهًا، بنسبة قدرها (٤٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.