نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسيةالمقبلة.. تدشن حملة مواطن بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن عدد من قبائل وعائلات وأهالي محافظة مرسى مطروح، حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار كن مع الوطن، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخاباتالرئاسيةالمقبلة، لتحقيق الحلم وهو الوصول إلى الجمهورية الجديدة والمتطورة والمتقدمة.



وقال محمود عيسى القناشي، منسق حملة مواطن بمطروح، إن تدشين الحملة يأتي لشعورنا بالمسؤولية تجاه وطننا في هذا الظروف الصعبة التي تفرض علينا جميعا الاتحاد والاصطفاف خلف قائد يستطيع أن يحفظ الأمن والاستقرار للدولة والشعب المصري.



وأضاف كل قبائل مطروح على قلب رجل واحد وتدعم وتؤيد بكل حب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مشروع النهوض بالوطن.



كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.