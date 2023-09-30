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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتزامنًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، ومع قرار الحكومة السابق بـ إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك، شهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم 30 سبتمبر في مصر

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سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت، شهد الذهب استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية وشهرة في مصر، ويقبل المواطنون على شرائه، 2205 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2508.5 جنية 2497.25 جنية عيار 22 2299.5 جنية 2289 جنية عيار 21 2195 جنية 2185 جنية عيار 18 1881.5 جنية 1872.75 جنية الجنيه الذهب 17560 جنية 17480 جنية

سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

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سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب..

17560 جنيهًا للبيع

17480 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب..

1930 دولارًا للبيع

1929 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار المصنعية، حيثُ تتراوح أسعار المصنعية على الذهب في محلات الصاغة من 35 جنية إلى 65 جنية على جرام الذهب، وتتباين أسعار المصنعية من محل إلى آخر ومن تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

ارتفاع الأسعار 15% بمجرد إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي

صرح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبر مكالمة تلفزيونية، أن:

أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15 % وذلك مع إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج.

وذلك بفعل نقص المعروض، لا سيما مع وقف الدولة للاستيراد، في ظل أزمة شح السيولة الدولارية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الإعفاء الجمركي في شهر نوفمبر المقبل.

سعر الذهب اليوم بداية التعاملات الصباحية .. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.