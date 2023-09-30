مدبولي: الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة النواحي على مدار أكثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:28 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات .

وقال مدبولي - في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - " إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي استعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون".