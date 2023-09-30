خلال حكاية وطن..الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن عظمة المصريين خلال ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:29 صباحاً - شهدت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي عن عظمة المصريين خلال ثورة 30 يونيو، وكيف استطاع الشعب المصري الحفاظ على ثروته وحماية الدولة المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهد خلال الأسبوع الماضي، جلسة "حكاية وطن" بالإسماعيلية، وشهدت الجلسات الحديث عن إنجازات الدولة المصرية في قطاعات التعليم بشقيه الأساسي والجامعي وكذلك قطاع الرياضة والثقافة.