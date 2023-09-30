رئيس الوزراء: الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إن الدولة كانت تعانى من كل التبعات الموجودة، الدولة تنفق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، إحنا بنتكلم في 22 % من الناتج المحلى، وإحنا لسه في الحد الأدنى، ولو قدراتنا تسمح بإنفاق أكثر كنا هنعمل كده، ووزعنا الانفاق على كل حتة في مصر، ولم نترك مكان في مصر إلا وطالته التنمية

وتابع مدبولى: كان الاختلاف إن يكون لديك الرغبة والإرادة، وأن تحول المخططات والرؤى للتنفيذ إلى تنفيذ لبناء الدولة، وهذا ما يفرق الرؤى التي توضع وسأعرض المخططات وما تم على الأرض.