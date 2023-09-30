نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عباس يخطف قلب ميسون أبو الحسن «ست الحسن والجمال».. و«الفجر» تهنئهما بمناسبة خطوبتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حفل أسري وبحضور عدد كبير من أهل العائلتين، وفي ليلة ساحرة، احتفلت الزميلة، ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بموقع جريدة الفجر، بحفل خطبتها من الزميل الصحفي أشرف عباس.

ويتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير، بتهنئة الزميلين متمنيًا لهما السعادة والفرحة دائمًا.

كما تتقدم أسرة جريدة وموقع الفجر، بالتهنئة للعروسين بأرق التهاني، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والسرور والسعادة.