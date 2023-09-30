وزير التنمية المحلية : تخريج 155 متدرباً اجتازوا (6) دورات تدريبية بسقارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة يوم الخميس الماضي فعاليات (6) دورات تدريبية استفاد منها ١٥٥ متدربا، وهي:- دورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والـ NTI،ودورة تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات مؤسسيا وفردياً ، ودورة ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية ، وتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للازمات والأمن القومي والتصدي للشائعات، وتنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات NTI ، ودورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية .

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة ، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيرا إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهنى بكل الإمكانيات اللازمة للتحول الى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومباني لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات.

وأكد المتدربون على أهمية الدورات التي يقدمها لهم مركز التنمية المحلية بسقارة في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم ،حيث يستطيعوا بعد أن تم تدريبهم بشكل جيد أن يحسّنوا من مستوى الأداء بالعمل وجودته، و أيضاً اكتسابهم مهارات حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات .