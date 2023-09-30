حصاد وزارة البيئة فى أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٢٣إلى ٣٠ سبتمبر الجارى :

الأحد الموافق ٢٤سبتمبر الجارى :

" زيارات ميدانيه لمتابعة منظومة قش الأرز بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ"

الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، يقوم بجولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

حيث شهدت نتائج جهود العمل فى منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاح بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية، والجهود التى ساهمت في تحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائداً مادى بدلاً من حرقه مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء،

الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى:

"وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ،وتتفقد الإلتزام باشتراطات ممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ شرم الشيخ للحفاظ على التنوع البيولوجي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تتفقد الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة هذه الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية، حيث بدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، تفقدت خلالها المراكب السياحية والوقوف علي الإلتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف والتعامل مع المخلفات الصلبة، وقد تعرفت على طرق توعية السياح بالارشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر،

كما تفقدت مارينا لاند مارك لمتابعة الاجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وادارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصه بالمراكب السياحية اليومية والسفارى ،وتوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بواحدة من مراين شرم الشيخ لما لها من تأثير على البيئة البحرية.

الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تستعرض أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والذى عقد بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وذلك كمتحدث رئيسى فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار فئ البنية التحتية.وتستعرض أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، اكتر من نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.

وتتحدث عن تجربة مصر فى تغيير النظرة نحو التعامل مع المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪؜ من مساحة مصر، بتحويل بعض المحميات للادارة الذاتية المستدامة التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في ١٣ منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الاجراءات الى زيادة ايرادات المحميات بنسبة ١٢٠٪؜ على مدار ٣ سنوات.

"الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بصنع "عروسة المولد" من مكونات صديقة للبيئة"

- وزارة البيئة تصنع "عروسة المولد" من مكونات صديقة للبيئة، وذلك فى إطار إحتفال العالم العربي والإسلامي بالمولد النبوي الشريف، حيث تم إستخدام خامات غير مكلفة ومتاحة فى المنازل، حيث تم صنعها من عروسة وقماش وورق وكرتون وقارورة مياه كبيرة وسيديهات، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، وذلك تأكيدًا على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة.

الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى "

" وزيرة البيئة تستعرض أهم إنجازات حصاد 10 أعوام فى رحلة تطوير قطاع البيئة فى مصر"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تستعرض تقريرًا حول جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة، ، وتشمل اهم إنجازات تلك الفترة:

-تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية ، وتولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.

-استضافت ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

-عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

-تنفيذ عدد (179) مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

-زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%).

- بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

-البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار)

-جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.

- النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز ، وجنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.

- بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (94) منشأة بعدد (469) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد.

-الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية.بالإضافة إلى عدد (14) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

-زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.

- مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط ،- والحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص ،الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) ،ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل ،ومتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس .

- ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية / جهاز شئون البيئة والذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو.

- كما شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية حيث تم إنشاء (17) محطة وسيطة ثابتة، وتوريد (14) محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء (3) مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة (4) خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء (21) مدفن صحي.

-توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار،ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية.

-إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم ،والتخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص ،والتخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً. والتخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية ،والانتهاء من معالجة (430) طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

-تقنين أوضاع عدد (15) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

-تنفيذ ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

-إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان ،وتطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسه الأنشطه للمشروعات داخل المحميات الطبيعيه بما يساهم في الاسراع في وتسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح ، وايضا تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية ، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار .

- ارتفعت ايرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.

- إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات:منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها (3 فرصة)، والسياحة البيئية (1 فرصة)، والاقتصاد حيوي (2 فرصة)، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

- تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. ، وإطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية ،وإطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ،وإطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ، وإطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية.

الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر الجارى:

" المشاركة فى ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية بالأردن"

- الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، يترأس وفد وزارة البيئة للمشاركة فى ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية حول مشروعات شراكة مرفق البيئة العالمية لتحقيق فوائد بيئية عالمية، والتى تقام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ سبتمبر الجارى بالعاصمة الأردنية عمان ، مشيرا الى التعاون المشترك والمستمر مع مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن ورشة العمل تُعد فرصة جيدة للإطلاع ومعرفة التحديثات التى تمت من قبل مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا فى المرحلة الثامنة، والتحديات التى تواجه بلادنا سواء على مستوى المشروعات أو الوكالات المنفذة.

السبت الموافق ٣٠ سبتمبر :

للمرة الثانية خلال العام الحالى :

البيئة تنفذ ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخ" بمحافظة بورسعيد.

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإستمرار التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي ، وتنمية وبناء القدرات لكافة القطاعات الوطنية وذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية، نفذت وزارة البيئة للمرة الثانية خلال العام الحالى ورشة عمل حول "الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية" خلال الفترة من ٢٥ - ٢٦ سبتمبر الجارى ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش أيبرت الألمانية بمدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بحضور السيدة رونيا شيفر الممثل الإقليمي لمؤسسة فريدرتش إيبرت، وعدد من قيادات الوزارة المعنية ، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وتهدف الورشة إلى التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المستجدة على القطاع الزراعي، وأهمية ادماج المجتمع المدني في العمل البيئي من خلال الحوار والمشاركة الفعالة، وتوفير الدعم اللازم فنياً لتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة ، حيث تم التأكيد خلال الورشة على أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛ كونه يوفر الغذاء وفرص العمل لكثير من المواطنين؛ إلا أن القطاع الزراعي يواجه تحديات جسيمة متمثلة في تلوث البيئة وظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد واقعه ومستقبله واستدامته. مع التأكيد على ضرورة التفاعل من خلال المناقشات الجادة والبناءة وعرض المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والتي تلائم المجتمع وتعمل على التنمية الاقتصادية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والمناخ.