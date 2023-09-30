رئيس الوزراء: 1.8 تريليون جنيه إجمالي تكلفة تطوير قطاع الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: توسعنا في موضوع التحلية وزودنا 13 ضعفا، لأن عندنا رؤية واضحة، الكهرباء والطاقة: 1.8 تريليون جنيه هو إجمالي تكلفة تطوير قطاع الكهرباء وعلشان نبنى قدرات حقيقية لشبكة كهرباء تخدم لـ30 سنة قدام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ما أردت قوله مش عاوزين الأزمة التي حدثت على مدار الشهرين اللى فاتوا ينسونا إحنا كنا فين وإحنا بنتكلم على بنية حقيقية بنتها دولة ونعمل على أهم شيء أن يكون عندنا مصادر متنوعة للطاقة وعندنا خطة واضحة لنصل إلى أن 42% من الطاقة اللى هنستخدمها في مصر تكون طاقة جديدة ومتجددة ودى خطط بنعمل عليها.