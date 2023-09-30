الرئيس السيسى: 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء لأربعة مشروعات استصلاح زراعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 09:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة الطاقة بمؤتمر "حكاية وطن": "من فضلكم بصوا كويس أوي على المشروعات القومية اللي دكتور شاكر بيقولها، بيتكلم عن كل المشروعات اللي قدامكم دي مشروعات إنتاج زراعي، شوفوا عاوزة كام كهرباء، الكهرباء مش إنتاج دلوقتي، انت بتتكلم في توشكى عاوز 10 مليارات، دا من غير مشروعات أخرى محتملة، مش عاوز أخلي الدكتور شاكر يقلق، في مشروعات أخرى محتملة لمليون فدان أخرى إحنا بندرسهم دلوقتي، واحنا محتاجين نوصل لهم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "انت بتتكلم في 65 مليار جنيه لنقل وتوزيع الكهرباء للأربع مشاريع دول، كلهم مشاريع استصلاح زراعي، بنتكلم في 3.5 لـ4 ملايين فدان، عشان تخليهم ينتجوا إنتاج ويخش في الاقتصاد المصري، ويقلل حجم الاستيراد من المنتجات الزراعية بتتكلم في كهربتهم بس تقريبا 60 مليار جنيه، عشان توصل لهم كهرباء، أنا عارف وزير الزراعة له عرض هيتكلم في الموضوع دا أيضا، دا فقط في الكهرباء، عشان اللي قاله الدكتور مصطفى الصبح قال المية بنحركها ضد الجاذبية وضد الانحدار الطبيعي، ومكنش في فرصة إن ا حنا نتكلم فيها، لكن نتكلم فيها أكتر أثناء عرض وزارة الزراعة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بتتعمل 30 محطة رفع سواء لتوشكى أو شرق العوينات، لا، للدلتا الجديدة وحدها، الدكتور شاكر عشان يوصل محطات الكهرباء محتاج لمحطات الرفع دي ومشاريع الزراعة دي، محتاج الأرقام دي تكون موجودة في خطة سنتين، ويبقى في ديما نقاش، كان مهم أوي الناس واحنا بنتكلم في الموضوع دا تعرف إنه مطلوب فقط عشان تشوف الأرض دي بتزرع وعشان تعرفوا إن ليه الدول اللي عندها 100 مليون فدان، إنها محتاجة بنية أساسية بمليارات الدولارات، عشان تعرف تزرع مليون فدان".

وواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "اللي بيعمله الدكتور شاكر دا بيوصل لي الكهرباء على رأس الأرض، عشان أعمل للمليون فدان بعمل شبكة أخرى داخلية، عشان أوصل كهرباء لكل جهاز لوحده، عشان دا إنتاج زراعي حديث بنوفر فيه المياه ما أمكن، كام، ستين مليار جنيه".

