الرئيس السيسي: لدينا 17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بربع ثمنها في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 10:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنظومة العالمية الجديدة للكهرباء، تتم عبر القارات، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تتيح الاستفادة من الكهرباء في دول أخرى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عرض عمل وزارة البترول بمؤتمر حكاية وطن: "كان لابد من عمل شبكة كهرباء، نفذنا 6 محطات بتكلفة 5.4 مليار دولار وتبقى 12 محطة".

وتابع: "العلاقة بين الاستقرار والدولة كدولة، هي علاقة عميقة وأصيلة حتى لا يكون هناك مشكلة في الطاقة أو التعليم أو الصحة".

وقال: "دخلنا في قضايا تحكيم وتراجع إنتاجنا نتيجة أن شركات البترول أحجمت عن العمل في مصر، وذلك في فترة فيروس كورونا، والسبب هو عدم وجود طلب على البترول والغاز، ومع نهاية فيروس كورونا، وجدوا أنفسهم مخطئين في تقديرهم، وهذا الأمر ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله، ثم عادت بعدها حركة الاستكشاف".

وتابع: "إذا كنا نستخرج 1.7 مليون برميل مكافئ يوميا، هذه الكمية ليست كافية لنا". وقال: "انقطاع الكهرباء، سببه أن وزارة البترول لا يمكن أن يعطي لوزارة الكهرباء بنفس الأسعار في حين أنها تضاعفت، ولكن علينا أن نتحمل، في حين أن وزارة الكهرباء لا تحصل على القيمة العادلة للكهرباء في مصر، فهناك 17 مليون مشترك في مصر يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.