الرئيس السيسى: سرقات الكهرباء في مصر مليون حادثة كل شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يقدم له تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر، قائلا: "السرقات مش بتقل وفي مليون حادثة سرقة كهرباء كل شهر وبقالنا 96 شهرا ب69 مليون واقعة والكهرباء اللي بيدفع ربع ثمنها الناس مش عايزة تدفعها".

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن هذه المخالفات تتسبب في أزمة وعدم توفير المتطلبات اللازمة بسبب السرقات، مضيفا: "أنا بحكي الحكاية وبسيب لكم الحكم.. الكهرباء بيدفع ربع ثمنها والناس مش عايزة تدفعها".