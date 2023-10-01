نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما أنسب وقت لتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا؟ الصحة توضح بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أهمية تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أهمية التطعيمات للحفاظ على الصحة العامة للـمواطنين وباعتبارها واحدة مـن أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.



أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان صحفي، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، ويمكن أخذ اللـقاحات في أي وقت من العام، لافتا إلى أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

وأشار إلى أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلاما في الجسم، وسعالا، وأعراضا أخرى، وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا فى بعض الأحيان.



وأكد أن وزارة الصحة حريصة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض الـمعدية.



ويجب أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء.