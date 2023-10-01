نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

