حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاثنين 2-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2-10-2023

مهنياً: لا تزال الاجواء نارية بامتياز ترافقك وقد تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين وحلحلة الأمور وتسوية الأوضاع المالية والمهنية.

عاطفياً: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.

صحياً: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2-10-2023

مهنياً: استقرار كبير وانفراج كبير على الصعيد العملي، تطورات افضل فلا تستسلم كرر المحاولات وكن دقيقا في عملك وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.

عاطفياً: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع.

صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2-10-2023

مهنياً: لا يزال القمر في مواجهة مع برجك يسبب لك ظروفا ضاغطة ما يجعلك تعيش احداث ثقيلة وخلافات شخصية او مهنية قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة.

عاطفياً: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2-10-2023

مهنياً: نشاط سرعة حركة كبيرة هو عنوان هذا اليوم التي لا تزال الشمس داعمة من العذراء بحيث يحمل لك تسارع في الاحداث ما يجعلك تتخطى الامور الصعبة وكل العقبات التي قد تعترض طريقك.

عاطفياً: تعيش يوماً مميزاً وتقضي وقتاً ممتعاً مع الشريك لن تنساه أبداً لأن لقاءاتكما معاً قليلة في المدة الأخيرة.

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 2-10-2023

مهنياً: من الايام الأكثر حظا وفعالية ما يجعلك تتخطى الامور تلصعبة بحيث حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج.

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك.

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يوم متعب يحمل قصصا ومسؤوليات ومتطلبات كما يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك وان تنهي المسائل العالقة.

عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم السريع الذي يحمل طاقة كبيرة ما يجعلك تفاوض تشرح وجهة نظرك كذلك هذه التأثيرات الايجابية تحمل فرص جديدة في المجال المهني، وقد يحمل اليك أخباراً تكون مشوّقة.

عاطفياً: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصاً أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة.

صحياً: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يوم واعد تتقدم فيه الامور بقوة مع وجود القمر في البيت الثاني بيت المال والمكاسب المالية والمعنوية شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، وخفف من المصاريف إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.

صحياً: تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يوم رائع وممتاز جدا يعطيك فرحة وفرصة كبيرة وضوء اخضر حتى تتحرك فلا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري.

عاطفياً: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.

صحياً: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 2-10-2023

مهنياً: تشتد الضغوط في هذا اليوم الضعيف الذي يحمل تأخير وعقبات من الممكن ان تواجه خصماً قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات بسبب مناقشة شرسة، ابتعد عن المشاكل حافظ على هدوئك ولا تضع نفسك في الواجهة .

عاطفياً: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

صحياً: قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يخدمك الحدس والحظ في هذا اليوم الجيد النابض بالحركة تحت تاثيرات القمر من القوس الذي يحمل تاثيرات مريحة لن يخدعك، وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية، ويساعدك على اكتشاف أسباب بعض القلق أو الإحباط.

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2-10-2023

مهنياً: يوم ضاغط متقلب يحمل مفاجآت غير مناسبة لذلك لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مركز القرار، ذلك لن يكون في مصلحتك.حاول ان تستريح وخطط بهدوء حتى تتخطى الأمور الصعبة.

عاطفياً: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية.

صحياً: تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.