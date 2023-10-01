بتكلفة 13 مليون جنيه وتسع 480 طالب.. محافظ شمال سيناء يفتتح المدرسة الثانوية المعمارية بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 09:31 صباحاً - افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد ، يرافقه اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش.



وأكد المحافظ علي افتتاح المدرسة ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، مشيرًا الي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.



وأشار المحافظ إلي أنشاء المدرسة المعمارية على مساحة 4500 متر مربع، وتحتوي علي دور أرضي و4 طوابق وبها 12 فصل تعليمي تسع 480 طالب، وتضم ورشتين و5 تخصصات، وتم انشاءها بتكلفة بلغت 13 مليون و104 ألف و435 جنيهًا.



بدوره قدم اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا الي أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التعليمية والمدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة.



وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان المدرسة تضم ٢٨٠ طالب في ٥ تخصصات وهي الخرسانة المسلحة والبناء والتشييد والاعمال الصحية و النجارة وأعمال البناء والبياض والديكور.



حضر الافتتاح كلا من، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، مني أبو المعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية، غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء، احمد فراج متولي، مدير المدرسة.