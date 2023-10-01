محافظ القليوبية يشهد طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي

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أحمد جودة - القاهرة -

في ضوء تكليفات القيادة السياسية وضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023-2024، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلبة، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بمختلف المراحل التعليمية.

شَهِدَ اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد، وتضمنت الجولة ثلاث مدارس، وحرص "المحافظ" على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمَولد النبوي الشريف مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وطالب التلاميذ بالإجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيرًا بأن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالإهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر على أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، مُطالبًا المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته بمدينة بنها بتفقد المدرسة اليابانية ومدرسة المكفوفين، مُتفقدًا عددًا من الفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأكد "الهجان" بأن أبناءنا الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعًا، وأن المُعلِم وإدارة المدرسة محورين رئيسيين فى العملية التعليمية، مؤكدًا بضرورة الإهتمام والمتابعة لهم خلال سنواتهم التعليمية، كونهم شباب مصر القادم حاملين علي أكتافهم مستقبل وطنهم ووضعه في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل والأجتهاد، مِشيرًا إلي أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لن تدخر أى جهد لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

الجدير بالذكر أن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، من خلال استقبال عدد (١،566083) طالبًا وطالبة علي مستوى المحافظة، بإجمالي عدد (2689) مدرسة وعدد فصول (31366)، وذلك بإجمالي معلمين وإداريين (84061)، في مختلف المراحل التعليمية.

وشدد "محافظ القليوبية" لرؤساء المُدن والأحياء بإستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ علي صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهوله ويُسر، علاوة علي الإهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موجهًا مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية لكافة المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد لضمان إنتظام العملية التعليمية في كافة المراحل، بالإضافة إلي المتابعة والتنويه بالإعلان في مكان واضح بجميع المدارس لتعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب للإستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية هامة ومُيسرة.

