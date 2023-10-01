نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في كلية العلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية العلوم رافقه خلالها أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد الكلية وأ.د. إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون، أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب التعليم والطلاب للوقوف على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

بدأت الجولة باطمئنان أ.د. عبد الفتاح سعود على سير العملية التعليمية حيث تفقد سيادته عددا من المدرجات ومرافق الكلية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب وقام سيادته بحضور محاضرة في الكيمياء مستوى ثاني مع الطلاب وقدم سيادته للطلاب بعض النصائح الأبوية والاكاديمية متمنيا لهم عام دراسي موفق وحثهم علي بذل اقصى جهد وتحقيق المأمول منهم لجامعتهم العريقة جامعة عين شمس.