نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس "النواب" يُرسل برقية للرئيس السيسي لدعمه وتأييده لمسيرة العمل الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أرسل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثقة المجلس وتأييده للسياسات الداخلية والخارجية له.

النواب يؤكد على دعم الرئيس لاستكمال مسيرة العمل الوطني

وقال "جبالي" في نص البرقية: فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سيادتكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.

وأضاف: ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن.

تخطي الصعاب وبناء الجمهورية الجديدة



وتابع: ويثمن المجلس جهودكم المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.

واستكمل: كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم على الساحة الخارجية، وحرصكم على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا.



واختتم رئيس مجلس النواب نص البرقية، قائلًا: يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزًا لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.