التيار الإصلاحي الحر يدعو أحزابه للنزول للميادين لدعوة السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - دعا التيار الإصلاحي الحر بكافة أحزاب وأنصاره ومؤيديه وكوادره وقياداته في كافة المحاظفات بالنزول إلى الميادين المختلفة، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد التيار بكافة أحزاب وما سبق ودعا إليه من دعمه للرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة، استكمالا لمشروع الدولة التنموية ورؤية التنمةي المستدامة 2023.

وشدد التيار على أنه قد دعا أنصاره ومؤيديه إلى تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.