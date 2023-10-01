وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية وإنجازات الدولة خلال 9 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة كان لديها مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، والتحدي الأول كان هو ضيق الحيز العمراني والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

واستعرض وزير الإسكان تحديات التنمية العمرانية والتعامل معها منذ 2011، مؤكدًا أن من أبرز هذه التحديات هى ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة فى العمران الجديد عن طريق مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم.

وأشار "الجزار" إلى أن تفكير الدو المصرية بعد 2014 هو التخطيط لعقود قادمة، وهي مقتضيات العصر القادم وليس الوضع الراهن، منوهًا بأن تكلفة المدن الجديدة في تسع سنوات منذ 2014 بلغت تريليون و300 مليار جنيه.