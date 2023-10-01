حزب المصريين الأحرار يؤيد الرئيس السيسي: 18 ديسمبر تاريخ انتصار جديد لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر حكاية وطن يأتي ليرصد كيف استعادت مصر لوضعها الطبيعي والإقليمي، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض كافة الجهود التي تمت على مدار الـ9 سنوات الماضية.

واعتبر أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر حكاية وطن كان أكثر وضوحا وتجردا لصالح الوطن فقط، موجها رسالة للرئيس السيسى بأن الشعب سيظل معه وبك سنغير البلاد إلى الأفضل والأحسن..ومعك سنسترد الثقة المفقودة التي زرعها فينا أهل الشر، مؤكدا أنها كانت كلمة مؤثرة وقوية خير من ألف كتاب يكتب.

وأوضح أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة تتويج لكل جهود الدولة المبذولة، لافتا إلى أن الشعب المصري سيظل داعم وحريص على بذل كل الجهود والاصطفاف خلف قيادته السياسية، غير ناظرين لأي تشكيك من أهل الشر، مؤكدا أن 18 ديسمبر موعد تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، سيكون تاريخ انتصار جديد للدولة المصرية بك ومعك، بالإضافة إلى 30 يونيو والذي سيؤكد فيه تأييد الشعب المصري للرئيس السيسي لنستكمل معه مسيرتنا في بناء الوطن من خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية.