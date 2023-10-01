«الجزار»: مشروع التجلى الأعظم يزيد عدد السياح وافتتاحه فى 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : إننا حاليا نشغل 13.7% من المعمور المصرى في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن نتجاوز 20 % في 2050، كما زادت نسبة التحضر، وهذا مؤشر جيد لارتفاع جودة الحياة لأن كل دول العالم تدعو لزيادة نسبة التحضر.

وأضاف: ليس فقط البيئة العمرانية التي تحسنت، مشروعات التنمية العمرانية ليس لها تأثيرات اجتماعية فقط بل مشروعات اقتصادية أيضا مثل منطقة سوق مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وهى مشروعات اقتصادية ، والعائد الاقتصادى الذى تم من بيع الاراضى تكافئ 6.5 مليار جنيه من 2020 إلى 2023.

وتابع : مشروع التجلى الأعظم سيرفع عدد السياح الذين يزورون مصر إلى 1.5 مليون سنويا وسيتم افتتاحه في 2024.