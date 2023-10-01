نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن 10 وظائف قيادية بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة عن توافر 10 وظائف قيادية بالأوقاف وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وبعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان عن شغل ( 10 ) وظائف قيادية شاغرة بالأوقاف، تعلن وزارة الأوقاف عن شغل (10) وظيفة قيادية شاغرة، وذلك على النحو التالي:

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

2- مدير مديرية أوقاف المستوى (أ) لعدد ( 6 ) مديريات هي:

(بني سويف - الفيوم - المنيا - سوهاج - الأقصر - أسوان).

4- مدير مديرية أوقاف المستوى (ب) لعدد ( 3 ) مديريات هي:

(شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد).

علما بأن من سيعين على أي وظيفة لا يحق له حال التجديد عليها طلب النقل قبل مضي ثلاث سنوات كاملة في الخدمة بالمديرية المعين عليها، وفق ما هو منصوص عليه من شروط الإعلان التي نص عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وللاطلاع على شروط التقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==