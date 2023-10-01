«الجزار»: زيادة المسطحات الخضراء داخل المدن الكبرى أحد سمات خطة التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إن المؤشر الثالث للتطوير هو تطوير المناطق التاريخية والمناطق ذات القيمة.

وأضاف الجزار، إن زيادة المسطحات الخضراء داخل المدن الكبرى أحد سمات خطة التنمية العمرانية التي نعمل وفقا لها، مشيرا إلى أن مخطط 2050 كان ممكن يظل حلم ولكن هناك يد تلقفت المشروع ووفرت من السياسات والقرارات وحولت الحلم إلى خطة، ووفرت التمويل المناسب، ويملك أدوات تحويل الحلم إلى خطة بوضع جدول.