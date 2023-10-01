وزير النقل: إنشاء 6 مصانع مملوكة لشركات مصرية لإنتاج فلنكات السكك الحديدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - قال كامل الوزير وزير النقل، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إنه تم إنشاء 6 مصانع عالمية لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية.

وقال: "كان لدينا حتى عام 2014 حوالي 23500 شبكة للطرق وكان عندنا 38 كوبري على النيل و1500 كوبري أو نفق تربط الطرق الرئيسية أو المزلقانات و125 ألف كيلو متر طرق محلية". أضاف الوزير، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "صرفنا 530 مليار جنيه لإنشاء 7000 طريق رئيسية جديدة حتى يكون لدينا شبكة من 30500 كيلو متر طولي، ونطور الطرق على أعلى مستوى، وأنشأنا 13 محورا جديدا يربط طريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالطريق الغربي مرورا بوادي النيل وكل التجمعات السكانية والزراعية والصناعية حتى يكون لدينا 51 محورا، وأنشأنا 935 كوبري ليصل الأمر إلى 2435 كوبري حاليا، وجرى رفع كفاءة 41 ألف كيلو متر طرق محلية من إجمالي 125 ألف كيلو متر طرق محلية في إطار خطة الطرق المحلية في المحافظات وضمن مبادرة حياة كريمة، وفي 2030 مخطط صرف 300 مليار جنيه للوصول إلى 3000 كيلو متر طرق جديدة". وأكمل الوزير: "لن نتوقف عن إنشاء الكباري التي تربط الطرق الرئيسية ببعضها وخاصة التي تؤمن عبور المزلقانات لتقليل الحوادث لحل المشكلات المرورية، ونخطط رفع كفاءة 34 ألف طرق محلية في إطار مبادرة حياة كريمة".

أكد الوزير أنه بحلول عام 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة، لتكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات. ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وشهد المؤتمر أمس فى يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.