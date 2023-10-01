كامل الوزير: ما تم تنفيذه من أرصفة بميناء الإسكندرية لم نشهده منذ عهد محمد علي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما سيتم إنجازه في ميناء الإسكندرية منذ عام 2021 وحتى 2030 سيعادل ضعف ما جرى تنفيذه من أرصفة خلال 200 سنة أو منذ عهد محمد علي.

أضاف الوزير، في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية» ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالنسبة لميناء السخنة، وصلنا منذ عام 2014 إلى 5 كيلو متر بعد إنشاء 3 كيلو متر أرصفة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبات الميناء يستوعب 1 مليون حاوية".