الرئيس السيسي: لو بتفهموا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم عن سهولة هدم الدول، مبينا: "أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلتهم تخيلوا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهما استغربوا جدا، قلتلهم أدي باكتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة! يبقى لما أجي أدفع 85 مليار للأسرة اللي هيا مش حاسة إنها عايشه والناس مرميه في الصفيح في الشوارع وفي المقابر، فحد يقولك البلد اللي مش لاقيه تاكل تفرشلهم الشقة كمان؟ طبعا، إذا كنا بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي إحنا بنعمله ده وأكتر منه.. إحنا تعبانين كده ومش معانا نعمل كده؟ أيوه، علشان مايبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول".

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ماحدش هيهاجمك كتير من بره بشكل مباشر لأن ده تبعاته ضخمة جدا ومكلفة جدا مش بس عسكريا وماليا حتى من منظور القانون الدولي والنظام العالمي الموجود، الناس نازله تتظاهر وأنا بمليار جنيه أنزلهم 10 أسابيع ورا بعض زي ما نزلوهم".