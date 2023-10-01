الرئيس السيسى معلقا على هجوم إعلاميين على قطر: ”بدل ما تهاجموا افهموا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه منذسنة ونصف تقريبا كان فيه بطولة كأس العالم في دولة قطر، والإعلاميين في مصر هاجموا حكم الإنفاق حوالى 300 مليار دولار على إعداد الدولة نفسها، وليس على البطولة كبطولة كأس عالم، وذلك لتحويل دولة قطر من حالة إلى حالة تانية، ودى فرصة الـ10 سنين الخاصة بالتجهيز".

وتابع الرئيس السيسى : "الناس بتوعنا بيهاجموا قطر بإنهم ضيعوا الـ300 مليار دولار.. أنا قولتلهم بتقولوا كده ليه ده الرقم اللى يتصرف على دولة علشان تجهز نفسها مش لكأس العالم فقط، ولكن علشان تبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها لبناء قدرات لدولة في قطاعات صرف صحى وكهرباء وموانئ وغيرها" .

وأضاف الرئيس السيسى : "بدل ما تهاجموا.. افهموا ووقتها ما كانتش العلاقات جيدة .. الفهم والوعى والصدق هو الأهم .. طيب إحنا صرفنا 10 تريليونات جنيه في مصر خلال السنوات الماضية وده علشان شركاتنا كانت مصرية ولو شركات أجنبية كان ممكن الرقم ده يبقى زيادة 3 مرات بحوالي 30 تريليون جنيه" .