نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ بيانًا عمليًا لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانًا عمليًا لتنفيذ عددًا من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

تضمن البيان عرض ملخص لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الإصطفاف، وكذلك إستعراض عددًا من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.