نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة| عضو الهيئة العليا لحمله مواطن: السيسي الأقدر على تحمل المسؤولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس هيثم أمان عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، إن الإنضمام لكوكبة من الأشخاص الوطنيين من الدرجة الرفيعة من جميع التيارات السياسية والأحزاب والجمعيات والمستقلين الذين لهم ولاء لهذا الوطن، شئ مشرف، داعيا الله بالتوفيق والسداد في إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أمان، أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق انتخابي وحق أصيل لكل مواطن للتعبير عن رأيه ولديه الحرية في الاختيار، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب في الانتخابات واختيار المرشح الأبرز لمصلحة الوطن.

وأكد عضو الهيئة العليا للحملة، دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لإستكمال مسيرة التنمية والتطوير وكذلك إنهاء المشروعات القومية التي بدأت وإرساء فصل جديد من فصول الحياة الكريمة للمواطن وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها شباب مصر من الذكور والإناث وأيضا ترسيخ مبدأ العمل والجهد لأن الأوطان تبنى بالإجتهاد والعمل.

وتابع: "لقد أثبت الرئيس من خلال مجموعة من الإنجازات ومراحل التطوير في وطننا العزيز إنه خير من يؤتمن على بلدنا الحبيب قولا وفعلا وإنه خير من يواجه التحديات والمعوقات منها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كما إنه لديه القدرة على قيادة المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين.