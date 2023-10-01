نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوفد يتفقد مكتبي توثيق توكيلات شبرا والمهندسين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بجولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين.

رافقه خلالها الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب، وسط هتافات مؤيديه عاش الوفد ضمير الأمة والرئيس أهو.

وقام الدكتور عبد السند يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين.



ففي مكتب توثيق روض الفرج حرر عدد كبير من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد من بينهم النائب السابق عبدالرحمن راضي

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل، أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف على إيجاد حلول لها ومع مجموعة من المتخصصين وسيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.



وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين استقبل رئيس الوفد بهتافات الرئيس أهو وسند سند يحيا سند وحرصت ثلاث فتيات علي تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين وسلموا له التوكيلات بانفسهم بمكتب رئيس مكتب الشهر العقاري بالمهندسين.