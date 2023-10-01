نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع المدارس بقرية ناهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مجمع مدارس (أمجاد تعليم أساسي - الندي تعليم أساسي - ناهيا الثانوية المشتركة) بقرية ناهيا بمركز كرداسة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

وقدم نائب محافظ الجيزة، التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب الشهابي، الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول موجها بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير كافة وسائل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام الإدارة التعليمية بكرداسة، والمهندسة رحاب شوقي، رئيس قطاع كرداسة بمنطقة الأبنية التعليمية بالجيزة.

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي