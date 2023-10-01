نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط هامة لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وهي 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً بتوقيت كل دولة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة.

شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

منح قانون "تنظيم الانتخابات الرئاسية"، الحق لكل مصري مقيم في الخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

إجراءات تصويت المصريين بالخارج



وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.



وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفقا للضوابط والإجراءات التي صدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وللمدد التي تحددها.



وفي نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المُكلفة بالاشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة.

حصر عدد الأصوات

وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة.



وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.



ضوابط إجراء استطلاعات الرأي بالانتخابات الرئاسية

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط إجراء استطلاع الرأي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بالنسبة لوسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر.



حيث أكدت الهيئة أنه يجب على وسائل الإعلام ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي:



1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.



2- الجهة التي تولت التمويل.



3- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.



4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.



5- الأسئلة التي اشتمل عليها.



6- طريقة جمع بياناته.

7- تاريخ القيام به.



8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.



9- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.



وفي جميع الأحوال يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ 5 أيام السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى نهاية الاقتراع، وتلتزم الجهة المرخص لها بأن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.