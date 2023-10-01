نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. وقفة احتجاجية للصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة على سُلم النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محسن هاشم المنسق العام لرابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم الرابطة لوقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، في الرابعة من عصر الأحد المقبل 8 أكتوبر؛ وذلك للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة توقّف تأمينات عدد من الصحف الحزبية والخاصة، وهو ما تسبب في وقف معاش الزملاء، وعدم حصولهم على بعض المزايا والحقوق.

وقال الزملاء إن الكثير منهم تخطّوا سن المعاش، ويعانون من أمراض مُزمنة، وأصبحوا غير قادرين على شراء الأدوية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون في مصر؛ حيث توقّفت معاشاتهم، بالإضافة إلى توقّف الرواتب بغلق تلك الصحف.

وكشف الزملاء عن مطالبهم لإنهاء أزمة صحفهم المتوقّفة لأكثر من 14 عام كالآتي: