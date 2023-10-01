نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل تحقيق الاستدامة.. حملة مواطن لدعم مصر تدشن مبادرة الاقتصاد الأخضر وتعين مصطفى الشربيني منسقا ومتحدثا رسميا لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تدشين مبادرة الاقتصاد الأخضر للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لها للحفاظ على البيئة، وكذلك رفع حالة الوعي بضرورة الاستدامة على كافة المستويات.

وقرر فاروق، تشكيل حملة مواطن لدعم مصر - الاقتصاد الأخضر، ليكون لها الدور الرئيسي بالتحول إلى الاستدامة، وتكليف السفير مصطفي الشربيني، منسقا عاما ومتحدثا رسميا لها وعضوا بالهيئة العليا لحملة مواطن.



وفي السياق ذاته قال السفير مصطفى الشربيني، إنه نظرا لتوجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح واقع يمثل ٥٠ % من موازنة الدولة المصرية، ستشارك الحملة بسفراء المناخ وحملة أنتي الأهم والمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة وحركة نساء من أجل المناخ لدعم المشاركة السياسية لجماعات الصحة والبيئة والمناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والزراعة الذكية والتمويل المستدام والطاقة الخضراء والجودة

وأضاف الشربيني، أن حملة مواطن لدعم مصر - الاقتصاد الأخضر، ستقدم مجموعة من الأطروحات والدراسات العلمية الاقتصادية والملفات الأخرى في كافة القطاعات، من أجل التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون لدعم الدولة المصرية من خلال العمل جنبا إلى جنب مع المواطن المصري.



وأوضح المتحدث الرسمي بحملة مواطن - الاقتصاد الأخضر، إن حملة مواطن الرئيسية أنتهت من من تشكيل هيئتها العليا وقامت بتعيين منسقين لها في كافة المحافظات وللمصريين بالخارج لتكون المعبر عن صوت المواطن المصري، في الانتخابات الرئاسية المقبلة والداعية والداعمة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، فإنه قد تم تكليف عدد من الشخصيات رؤساء للجان المتخصصة بحملة مواطن لدعم مصر للاقتصاد الأخضر لتحقيق المطلوب على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضمهم للهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، وجاء التشكيل كالآتي:

الدكتور محمد عتمان - رئيس الهيئة الاستشارية العليا للحملة

الدكتور جمال شعبان العميد السايق لمعهد القلب - رئيس للجنة الصحة والمستشفيات الخضراء

الدكتور عمرو حسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للسكان - رئيس للجنة السكان

الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان - منسق للجامعات

الدكتور مجدي عبدالله حامد الاستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية - رئيس لجنة الطاقة



الدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر الشريف - رئيس لجنة الزراعة



الدكتورة خلود حسام عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط - رئيس لجنة التمويل المستدام



الدكتورة منال محمود خيري - رئيس لجنة المشروعات الخضراء



الدكتورة منى أبو بكر أستاذ التربية بجامعة الفيوم - رئيس لجنة التربية البيئية والمناخية



الدكتورة نعمة الله عبد الرحمن مدير تحرير الأهرام - رئيس لجنة الإعلام



الدكتورة هانم عبد الرحمن الشيخ الاستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية - رئيس للجنة البيئية



الدكتورة إيمان محمد أنيس أستاذ الفنون التطبيقية بجامعة حلوان - رئيس لجنة الثقافة



الدكتورة أميمة فهمي مهدي عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف - رئيس لجنة المسئولية المجتمعية



الدكتور محمد عبد الفتاح عثمان رئيس الاتحاد العربي التعليم والبحث العلمي - رئيس للجنة التعليم



الدكتورة أميرة درويش أستاذ التغذية بجامعة برج العرب - رئيس لجنة التغذية والأمن الغذائي



الدكتورة داليا عاطف أستاذ مساعد بكلية التجارة بجامعة عين شمس - رئيس لجنة التمويل المستدام

الدكتورة رانيا فؤاد عضو هيئة تدريس كلية الهندسة بجامعة حلوان - رئيس لجنة المدن المستدامة



الدكتور مجدي ملوك رئيس لجنة التنمية المستدامة



الدكتورة صافيناز حبيب رئيس لجنة التدريب



الدكتور حسام الإمام أمين صندوق الاتحاد الإقليمي للجمعيات - رئيس لجنة حقوق الإنسان



الدكتور مجدي منصور محمدين مدير عام بالبنك الزراعي - رئيس لجنة الشئون القانونية



الدكتورة شيماء صلاح محمد زهير معيدة بجامعة المنصورة - رئيس لجنة الصحة الرياضية



محمود صلاح الضبع - منسق عام اللجان المتخصصة