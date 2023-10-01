حزب الغد يطالب الرئيس السيسى بإعلان ترشحه حفاظا على الدولة والوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - ناشد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية حفاظا على مؤسسات الدولة الوطنية، وإنقاذا للوطن وللمصريين وصونا لكل ماتم إنجازه من إنجازات ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية، واستكمالا للمرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيه 2013، والتصدى لمخاطر انتكاسها.

وأكد "موسى" أن مصر الدوله والوطن تمر بمفترق طرق خطيرة والغزاة يتربصون ويقفون على الأبواب ويحيكون المؤامرات ويكثفون من الدعاية المسمومة، والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية لايف وعلى مدار الساعة عن الكذب والافتراء والتشويه، محاولا استخدام الظروف الاقتصادية الصعبة لاختطاف البلاد من جديد، حيث يجد فى الانتخابات الرئاسية الحالية فرصة ذهبية لتحقيق كل أحلامه والعودة مرة آخرى بالبلاد إلى حكم ميليشات الإرهاب .

وأضاف "موسى":" لقد ضحى الرئيس بالكثير والكثير ونحن نقدر حجم تضحياته وحجم وطنيته وقدرته الكبيرة على الاحتمال، لقد ضحى الرئيس ونزل على الارادة الشعبية فى العام 2013 و2014 وقاد معركة الإرهاب ومعركة الفساد ومعركة التنمية ونجح فى انجاز مالم يستطعه غيره وفى مدة قصيرة للغاية، واليوم نأمل منه بل ننتظر منه أن يضحى أيضا وأن يتقدم للترشح وأن يستكمل مشواره مع امته حتى تتجاوز تلك الظروف الصعبة التى تهدد بقاء الوطن ووجوده".