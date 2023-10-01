فريد زهران المرشح المحتمل للرئاسة يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية.. الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - يعقد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل، مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء المقبل، بأحد فنادق الجيزة.

يحضر المؤتمر الصحفي لـ"زهران" عدد من النواب وقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وذلك لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية لسباق الرئاسة.

وفي وقت سابق، حصل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تأييد "20" نائباً من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.